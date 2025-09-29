Kayseri'de bugüne kadar en yüksek miktarda kokain maddesi ele geçirildi

  • Haberler
Kayseri'de polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda E.K. (38) ve H.G. (39) gözaltına alındı. Narkotik köpeği Jack ile şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda ise 509,25 gram kokain ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; E.K. (38) ve H.G. (39) uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Narkotik köpeği JACK ile şahısların araçlarında yapılan aramalarda ise 509,25 gram kokain ele geçirildi.
 Öte yandan bu operasyonla birlikte kentte bugüne kadar gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan en yüksek miktarda kokain maddesi ele geçirildi.

Haber Merkezi

