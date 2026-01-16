Kayseri'de Bulvarlara verilen 'siyasi isimler' polemiği devam ediyor

Siyaset ve devlet adamlarının şehrin değişik mekan ve caddelerine isim olması geleneğini devam ettiren Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından değiştirilen kimi cadde ve bulvar isimleri polemik konusu olmaya devam ediyor.

Şehrin en meşhur İstanbul Caddesi'nin adının Osman Kavuncu Bulvarı şeklinde değiştirilmesi, yıllar sonra Belediye Başkanı Mehmet Çalık'ın adının bir mesire alanına verilmesi geleneği kabullenilmişken, Mehmet Özhaseki ve Mustafa Elitaş isimlerinin mevcut bulvarların isimlerini değiştirerek güncellenmesi bir çok çevreyi rahatsız edip bu siyasi devlet adamlarının isimlerinin polemik konusu yapılmasına neden oldu.

HULUSİ AKAR İSMİ KAMUOYU TARAFINDAN GENEL KABUL GÖRDÜ

Geçtiğimiz yıllarda şehrin kenar mahalleleri arasında oluşturulan, şehrin büyük bir araç yükünü taşıyan yeni bir bulvara verilen Kayserili bakan ve devlet adamı Hulusi Akar'ın ismi Kayseri kamuoyunda genel kabul görmüş ve hiçbir siyasi çevrede rahatsızlık oluşturmamışken, Özhaseki ve Elitaş ismine, muhalif siyasilerden ve sosyal medya paylaşımlarından büyük bir tepki olmasının asıl nedeni, bu bulvarlara verilen Kayseri'nin kadim şahsiyetlerinden olan Seyyidi Burhaneddin ve KocaSinan'ın isimlerinin kaldırılmış olmasıdır.

Kayseri'nin çıkarmış olduğu en önemli devlet adamlarından olan Cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık yapmış olan Abdullah Gül'ün isminin ise bir kampüse hapsedilmiş olması şehir açısından bir başka çelişki.

Gelecek açısından düşünüldüğünde, siyasi değişiklikler ve zamanın unutturucu etkisiyle belki de bu isimlerin hiçbir gelecekte hatırlanmayacak.