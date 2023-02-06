Kayseri'de büyük deprem paniği

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğündeki deprem Kayseri'de büyük paniğe yol açtı. Geniş çapta hasar oluşan binalar tahliye edilirken, polis ekipleri de geniş güvenlik önlemleri aldı.

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  • 06.02.2023 15:20
  • Güncelleme: 06.02.2023 15:51
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Kayseri'de büyük deprem paniği
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğündeki deprem Kayseri’de büyük paniğe yol açtı. Geniş çapta hasar oluşan binalar tahliye edilirken, polis ekipleri de geniş güvenlik önlemleri aldı.

AFAD’ın açıkladığı veriye göre merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğündeki deprem Kayseri’de büyük paniğe yol açtı. Vatandaşlar bulundukları binalardan panik içerisinde çıkarak uzaklaşırken, Kocasinan ilçesine bağlı Gevher Nesibe Mahallesi Gür Sokak’ta, İnönü Bulvarı ve Melikgazi ilçesine bağlı Gülük Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde bulunan bazı apartmanda geniş çapta maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri binaların çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, vatandaşların geçişine izin vermedi.

Yaşanan panik anları da objektiflere yansıdı.

Kayseri Valiliği: "Herhangi bir olumsuzluk yok"

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada ise, "Saat 13.27’de Kahramanmaraş Elbistan merkez üssü olan ve 7.6 şiddetinde yaşanan deprem, ilimizde de hissedilmiş olup, herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Vatandaşlarımızın trafikte herhangi bir yoğunluğa sebep olmamaları için dikkatli davranmaları önem arz etmektedir" denildi.

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İHA

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