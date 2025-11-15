Kayseri'de buzlanma ve don olayı bekleniyor

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeye göre kent genelinde buzlanma ve don olayı yaşanacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda hava sıcaklıkları Akkışla, Hacılar, Tomarza, Yahyalı, Pınarbaşı, Sarız ve Özvatan ilçelerinde 0 derecenin altında seyredecek. Böylelikle kent genelinde buzlanma ve don hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

Yapılan açıklamada ise uyarılarda bulunularak, “Meydana gelebilecek buzlanma ve don hadisesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması, Bölge Müdürlüğümüz tarafından yayınlanan tahmin, meteorolojik değerlendirme ve uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir” denildi.