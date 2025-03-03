Kayseri'de Bylock'cu ihraç Akademisyen yakalandı
Kayseri'de terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç öğretim görevlisi F.D. (49), polis tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle ve örgüt içerisinde "Akademisyen Ünitesi Sorumlusu" olarak faaliyet yürüten, Bylock kullanıcısı olan ihraç öğretim görevlisi F.D.’nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan F.D. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.