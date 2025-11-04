  • Haberler
Kayseri'de Cadılar Bayramı Rezaleti: Bu ifsâda kim dur diyecek?

Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi karşısında bir özel işletmede düzenlenen Hristiyan pagan geleneği olan 'Hallowen Party' /Cadılar Bayramı rezaleti, her geçen gün yıpratılan toplumsal değerlerin hiçe sayıldığı bir olay olarak gündeme geldi.

"Happy Selfie Museum" adındaki kafede gerçekleştirilen parti, cadı kostümleri giymiş gençlerle dolup taştı. Eğlence adı altında, Hristiyan pagan geleneğinin bir yansıması olan bu etkinlik, Kayseri gibi muhafazakâr bir şehirde büyük bir tepkiyle karşılandı.

Ücretli biletle giriş yapılan ve +18 yaş sınırlaması bulunan bu etkinlik, toplumun ahlaki ve dini değerlerini sorgulatan bir durum ortaya koydu. Ne yazık ki, bu tür bir etkinliğe karşı hiçbir resmi kurum veya kuruluşun tepkisi olmaması dikkat çekti.

Bu tür etkinliklere nasıl izin verildiği veya neden görmezden gelindiği soruları gündeme geliyor. Aile yılı olan 2025 içerisinde, toplumsal ahlaki ve dini değerlere aykırı olan, sembolik silahlı şiddet ve maskaralıkların ön plana çıktığı bu tür etkinlikler, Kayseri halkı tarafından sert bir şekilde eleştiriliyor.

Peki, bu tür rezaletlere kim dur diyecek? Aileye, topluma ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi bu tür ifsat ve rezaletten kim koruyacak?

Haber Merkezi

