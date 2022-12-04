Kayseri'de çakmak gazı patladı: 4 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre çakmak gazının patlaması sonucu 4 genç yaralandı.

İddiaya göre, İnecik Mahallesi Sazyolu Caddesi üzerinde çakmak gazının patlaması sonucu 4 genç yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk tedavileri olay yerinde yapılan yaralı gençler, ambulansla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.