Kayseri’de çaldı Yahyalı’da yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada; Kayseri’den çalıntı otomobilin çalıntı plakalarla Yahyalı’da yakıt aldığı ve ücretini ödemeden kaçtığı tespit edildi. Yapılan operasyonda şüpheliler ve araç yakalandı. Araç sahibine teslim edilirken, şüphelilerden R.E isimli kişinin çeşitli suçlardan toplamda 12 yıl 2 ay hapis cezasının olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken R.E., tutuklandı.