Kayseri'de çalınan malzemeler Nevşehir'de bulundu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda tarladan hırsızlık yapan şahıs yakalanırken, çalınan malzemeler ise Nevşehir'de ele geçirildi.

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  • 20.03.2023 09:48
  • Güncelleme: 20.03.2023 09:55
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Kayseri'de çalınan malzemeler Nevşehir'de bulundu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda tarladan hırsızlık yapan şahıs yakalanırken, çalınan malzemeler ise Nevşehir’de ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre A.D.; Yeşilhisar İlçesine bağlı Gülbayır Mahallesi Yavaş Mevkii’nde bulunan kendisine ait tarladan 40 adet sulama fıskiye takımı, 12 adet İstavroz T Tipi Boru, 2 adet 125’lik su vanası ve 25 adet 75’lik su vanasının çalındığı ihbarında bulundu. İhbarın ardından yapılan araştırmalar sonucunda şüpheli R.D. tarafından gerçekleştirildiği hırsızlık malzemelerinin Nevşehir’e bağlı Derinkuyu İlçesinde ikinci el alım satım yapan bir işyerine satıldığı tespit edildi. Çalınan malzemeler sahibine teslim edilirken şüpheli R.D. ise gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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İHA

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