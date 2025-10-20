Kayseri'de Çam Ağaçlarından Damlayan Reçineler Araçlara Zarar Veriyor

Vatandaşlar, bu sorunun çözümü için acil önlemler alması gerektiğini vurguluyor. Araç sahipleri, reçine lekeleri nedeniyle araçlarını temizlemek zorunda kalırken, bazıları bu durumun araçlarının değerini düşürdüğünü ifade ediyor.

Uzmanlar, çam ağaçlarının reçine damlatma sürecinin doğal bir olay olduğunu, ancak bu durumun kontrol altına alınması gerektiğini belirtiyor. Kayseri Belediyesi'nin ve yol kenarında bulunan otopark alanlarındaki çam ağaçlarının bakımını artırması ve alternatif ağaç türleriyle değiştirilmesi gerektiği öneriliyor.

Vatandaşlar, bu konuda yetkililerin daha fazla duyarlılık göstermesini ve etkili çözümler üretmesini bekliyor. Kayseri'de yaşayanlar, hem doğal güzelliklerin korunmasını hem de araçlarının zarar görmemesini talep ediyor.