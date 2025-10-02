Kayseri'de Cami çıkışı cinayet: Yaşlı Çifte silahlı saldırı

Olay, Şehit Rüştü Bayram Caddesi’nde saat 21.00 sularında meydana geldi. İddiaya göre yaşlı çift, ibadet sonrası evlerinin önünde av tüfeğiyle hedef alındı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatıp geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri F.B. ve G.B.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Acı haberin ardından çiftin yakınları olay yerine akın etti, gözyaşları sokaklara taştı.

Cenazeler morga kaldırılırken, saldırgan ya da saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Mahalle sakinleri ise bu vahşetin bir an önce aydınlatılmasını istiyorKay