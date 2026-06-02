Kayseri'de Cami Tuvaletine Zarar Verildi

Talas ilçesi Kuruköprü Mahallesi Yukarı Caminin tuvaletini kullanmak için içeri giren vatandaşlar kapıların kırıldığını ve bir kapının iç kısmının çakmakla yakıldığını fark etti. Duruma tepki gösteren mahalle sakinleri olayı Kuruköprü Mahalle Muhtarı Osman Doğan'a bildirdi. Yaşanan olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Muhtar Osman Doğan, cami ve abdesthanelerin mahalle halkının ortak kullanım alanı olduğunu belirterek yapılan tahribata tepki gösterdi. Doğan paylaşımında, "Yukarı Caminin abdesthanesine bunu yapanlar acaba evlerindeki kapıya da aynısını yapıyor mu? Camilerimizin abdesthanelerinde dış mantolama, kalorifer ısıtması ve sıcak su hizmeti bulunuyor. Vatandaşlarımızın ve dışarıdan gelen misafirlerin rahat ve konforlu şekilde abdest alabilmesi için büyük emek veriliyor. Dışarıdan gelen misafirler hayran kalıyor, bizimkiler ise böyle karşılık veriyor" ifadelerini kullandı.