Kayseri'de cami ve mezarlıklar bayrama hazır

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte, vatandaşların ibadet ve ziyaretlerini temiz ve hijyenik ortamda gerçekleştirebilmeleri için cami ve mezarlıklarda temizlik çalışmaları yoğunlaştırıldı. Ekipler, cami ve mezarlıklarda kapsamlı temizlik yaparak, bayram hazırlıklarını tamamladı. Mezarlıklarda ise temizlik, bakım ve onarım çalışması yapıldı.

Öte yandan yetkililer çevre temizliğine dikkat edilmesi konusunda çağrıda bulunarak vatandaşlardan atıklarını kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarına değil belediyelerin gösterdiği alanlara bırakmalarını bildirdi.