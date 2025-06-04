Kayseri'de cami ve mezarlıklar bayrama hazır

Kayseri'de Kurban Bayramı öncesi cami ve mezarlıklar temizlenip onarılarak hazır hale getirildi.

Kayseri'de cami ve mezarlıklar bayrama hazır

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte, vatandaşların ibadet ve ziyaretlerini temiz ve hijyenik ortamda gerçekleştirebilmeleri için cami ve mezarlıklarda temizlik çalışmaları yoğunlaştırıldı. Ekipler, cami ve mezarlıklarda kapsamlı temizlik yaparak, bayram hazırlıklarını tamamladı. Mezarlıklarda ise temizlik, bakım ve onarım çalışması yapıldı.

Öte yandan yetkililer çevre temizliğine dikkat edilmesi konusunda çağrıda bulunarak vatandaşlardan atıklarını kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarına değil belediyelerin gösterdiği alanlara bırakmalarını bildirdi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Teşrik Tekbirlerini Unutmayalım!
Teşrik Tekbirlerini Unutmayalım!
Kayseri'de Mavimarmara ve Filistin Şehitleri İçin Gıyabi Cenaze Namazı
Kayseri'de Mavimarmara ve Filistin Şehitleri İçin Gıyabi Cenaze Namazı
Talas Belediyesi'nden Bir İlk Daha Gelinlik Evi
Talas Belediyesi’nden Bir İlk Daha; Gelinlik Evi
Kayseri Mezarlıkları Bayram Ziyaretine Hazır
Kayseri Mezarlıkları Bayram Ziyaretine Hazır
Kaski'den Kurban Atıkları Konusunda Uyarı: 'Kanalizasyona atamayın!'
Kaski'den Kurban Atıkları Konusunda Uyarı: 'Kanalizasyona atamayın!'
Talas Belediyesi de Gece Müzeciliğine Uydu
Talas Belediyesi de Gece Müzeciliğine Uydu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!