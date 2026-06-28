Kayseri'de camide bıçaklı saldırı: 2 ölü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yatsı namazı öncesi camideki bıçaklı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Kayseri'de camide bıçaklı saldırı: 2 ölü

Olay, dün akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Saraycık Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet A. ile yatsı namazı öncesi camide bulunan Musa Y. ve Zübeyir T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mehmet A., yanında bulunan bıçakla Musa Y. ile Zübeyir T.'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Musa Y. ile Zübeyir T.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından iki kişinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli Mehmet A.'nın yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(RHA)

Haber Merkezi

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