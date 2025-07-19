Kayseri'de Camide Cinayet: Tartıştığı komşusunu Namaz Kılarken Bıçakladı

Namaz kılarken bıçaklanan şahıs camide yaşamını yitird



Selçuklu Mahallesinde namaz kılmak için camiye gelen Ş.T.(63), Y.Ş. (32) isimli şahıs tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay saat 16.45 sıralarında Melikgazi İlçesi Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi üzerinde bulunan bir camide meydana geldi. İddiaya göre Ş.T. isimli şahıs ikindi namazı kaldığı sırada daha önce tartışma yaşadığı komşusu Y.Ş. tarafından boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ş.T.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayın şüphelisi Y.Ş. polis ekiplerine teslim oldu. Hayatını kaybeden şahsın yakınları olay nedeniyle tepki gösterirken Ş.T.’nin cenazesi Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.