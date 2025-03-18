Kayseri'de Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri anıldı

Programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Kadircan Kottaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ve birçok protokol üyesi ile şehit aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, valilik, garnizon ve büyükşehir belediyesi çelenklerini sundu.

Etkinlikte konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, Çanakkale’nin sadece bir savaş değil, aynı zamanda vatan borcunun ödendiği kutlu bir cephe olduğunu vurguladı. Yavuz, “Vatan dediğimiz bu mübarek toprak şehit kanlarıyla sulanmıştır ve bu destanın anlatılması bizim için bir borçtur” dedi. Şehitlerimizin fedakarlıklarına dikkat çeken Yavuz, “Çanakkale, inanç ve vatan sevgisinin taçlandığı yerdir. Geldiler, gördüler ve döndüler” ifadelerini kullandı.

Tören, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in şehitlik özel defterini imzalamasıyla devam etti. Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından dualar edildi. Program, protokol üyelerinin şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bırakması ve ailelere başsağlığı dilemesinin ardından sona erdi. Bu anlamlı gün, şehitlerin kahramanlıkları ve fedakarlıklarıyla dolu bir tarihin hatırlanması adına büyük önem taşıdı.