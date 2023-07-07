Kayseri’de ‘Çanakkale Ruhu’ konulu konferans

Selçuklu Uygarlığı Müzesi’nde düzenlenen konferansa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Eyvan Sohbetleri kapsamında gerçekleştirilen programda Erciyes Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih Enstitüsü Öğretim Görevlisi Ahmet Nedim Kilci, ‘Çanakkale Ruhu’ konferansı gerçekleştirdi.