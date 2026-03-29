Kayseri'de Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ziyaretçilerle buluştu

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda 27–29 Mart tarihleri arasında ziyaretçileriyle buluştu. Mobil müze, içerisinde yer alan 7 özel vitrinde fotoğraflar, videolar, savaş objeleri ve tarihî eserler aracılığıyla Çanakkale’deki o destansı mücadeleyi ziyaretçilerine yakından görme imkânı sunuyor.

Mobil müze hakkında bilgiler veren Organizasyon Koordinatörü Engin Karataş, “Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın yapmış olduğu Çanakkale Savaşları Müzesi, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunuyor. Kayseri’de üç gün boyunca gerçekleşecek programımızda Çanakkale ruhunu tüm Kayseri vatandaşlarımızla buluşturmaya başladık. Müzemiz 2020 yılında projelendirilmiş olup Temmuz 2020 tarihinde yola çıktı. O tarihten bu yana tüm Türkiye’yi beş kez turladı. İçerisinde yedi vitrin bulunmaktadır. Bu vitrinlerde Çanakkale Savaşları kronolojik bir şekilde işlenmekte, Çanakkale Savaşı’nın başlangıcı görsellerle anlatılarak Çanakkale ruhu hissettirilmeye çalışılmaktadır. Özellikle Çanakkale’ye gidemeyen vatandaşlarımıza bu ruhu hissettirmeyi amaçlıyoruz. Müze, sabah 09.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında açıktır ve ücretsiz bir şekilde tüm vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Üç gün boyunca Kayseri merkezde, iki gün de Develi’de Cumhuriyet Meydanı’nda açık olacaktır. Bugün Kayseri’de üçüncü günümüz, 31’inde Develi’de olacağız, ardından bir sonraki noktamıza intikal edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz.” şeklinde konuştu.