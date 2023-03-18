Kayseri'de Çanakkale Şehitleri dualarla anıldı

Kayseri'de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 108. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda, Çanakkale Şehitleri dualarla anıldı.

PAYLAŞ
  • 18.03.2023 13:26
  • Güncelleme: 18.03.2023 15:31
  • 86
Kayseri'de Çanakkale Şehitleri dualarla anıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 108. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda, Çanakkale Şehitleri dualarla anıldı.

Kartal Hava Şehitliği’nde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen törene Kayseri Vali Vekili Şenol Esmer, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Vedat Öncel, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, rektörler, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ve protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehitlik anıtına çelenk sunumu ile başlayan törende valilik, İl Jandarma Komutanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği çelenkleri koyuldu. İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunda bulunmasının ardından şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılarak dualar edildi. Daha sonra protokol üyeleri Polis Şehitliği’ni ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’ni ziyaret etti.

Şehitlik programında konuşma yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, “Vatan; insanın güven içinde yaşadığı, hür olmanın şerefini taşıdığı topraktır. Aynı değerler uğruna baş koyanların, aynı ideallerle geleceği inşa edenlerin yurdudur. Dinini, milletini, şeref ve izzetini korumak için şehadet şerbeti içenlerin, gazi olup varlığından geçenlerin emanetidir. Ecdadımız, Allah’a olan imanları, vatana olan sevdaları, cesaret ve fedakârlıklarıyla üzerinde yaşadığımız bu toprakları, tarih boyunca bu cennet vatana düşman ayak basmasın, semalarımızda ezan sesi dinmesin, mabedime namahrem eli değmesin ve al yıldızlı al bayrak sonsuza dek göklerde dalgalansın diye her türlü zorluklara göğüs germiş, bu uğurda ana ve babalar evlatsız, yavrular babasız, eşler ersiz kalmış ancak yurduma alçaklar uğratılmamış, tarihin hiçbir döneminde inancından ve bağımsızlığından taviz vermemiş, zulme asla boyun eğmemiştir. Tarih, vatanı ve mukaddesatı uğruna her türlü zorluğa göğüs geren şanlı ecdadımızın kahramanlık destanıyla doludur. İşte imanlı sinelerin Allah aşkıyla şahlandığı bu destanlardan biride Çanakkale Zaferidir. İşte bugün, bizlere bu vatanı emanet bırakan, dünya tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi’nin 108.nci yıldönümünü kutlamanın ve mukaddes vatanımız için canlarını çekinmeden feda eden aziz şehitlerimizin Şehitler Günü’nü idrak etmenin büyük onur ve gururunu yaşamaktayız. Bilinmelidir ki! Bu zafer kolay elde edilmemiş, maneviyatın maddiyatı yendiği, dünya tarihi üzerinde büyük etkilere neden olmuştur Türk milletinin Anadolu’daki varlığının devamı, bu mücadelenin kazanılması ile mümkün olmuştur. Çanakkale’de, yüz binlerce vatan evladı, 7 den 70’ e bu vatanın bedelini ödemek üzere Çanakkale’ye koşmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale savaşlarında özellikle Anafartalar civarında askerleriyle verdiği üstün mücadele ve 276 kiloluk top mermisini sırtında taşıyan Seyit Onbaşı ve arkadaşlarının göstermiş olduğu kahramanlık, dünyada çok az milletin gösterebileceği bir kahramanlık destanıdır. Çanakkale öyle bir ruhtur ki, çelik ve barut; inancın, imanın ve azmin karşısında yenik düşmüştür. O öyle bir ruhtur ki çocuklar, ben esir yaşamaktansa, özgür ölmeyi yeğlerim diyen kahramanların ruhudur. Davaları büyüktü, vatan davasıydı. Çanakkale Zaferini benzersiz kılan, gökten yağmur gibi yağan ateşe göğsünü siper eden aziz Mehmetçikti. Çanakkale’yi Çanakkale yapan, yaralı düşman askerini sırtına alarak onu düşman mevziisine kadar götürerek, işgalci askerlere insanlık dersi veren kahraman Mehmetçikti. Çanakkale’yi Çanakkale yapan, cepheye gönderdiği oğluna "ha oğul hadi git, ya gazi ol, ya şehit" demek suretiyle, vatanın her karış toprağını evladının canından üstün tutan Türk analarıydı. Asrın felaketi olarak nitelendirilen 11 İlimizi etkileyen depremin yaralarını dün Çanakkale’ de olduğu gibi bugün de metanet, cesaret, özveri ve sabırla asrın dayanışmasını sergileyerek hep birlikte saracağız. Onun içindir ki bizler kutsal değerlerimiz uğruna ölüme koşarak gider, Şehadet şerbetini gülerek içeriz. Şehitlerimizin emaneti bu cennet vatanı dün olduğu gibi bugünde, içte ve dıştaki tüm şer odakları ve terör örgütlerine karşı büyük Türk milletinin muzaffer gücü Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Güvenlik Kuvvetlerimiz başta olmak üzere canımız pahamıza korumaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Asil Türk Milleti her daim olduğu gibi bu zor günlerde de Aziz şehitlerimiz ile kahraman gazilerimizin aziz hatıralarını genç nesillere aktararak canlı tutmaya, geçmiş ile gelecek arasında köprü olmaya, devam ederek hep yaşatacağız. Emanetleri emanetimiz, emanetleri şerefimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, yaşadığımız bu kutsal vatan topraklarını bizlere armağan eden, milletimizin varlığının, birliğinin ve beraberliğinin ölümsüz sembolleri, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmet, minnetle anıyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Depremde vefat eden kardeşlerimize de Allah’tan rahmet, aralananlara acil şifalar dileriz. Ruhları şad mekânları cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’ni ziyaret eden Vali Vekili Şenol Esmer de, “Bu topraklar için canlarını veren insanlar sayesinde bugünlerdeyiz. Bu azimle, bu bilinçle yarınları bu şekilde koruma azmindeyiz. Ben özellikle bu olan deprem felaketi sebebi ile hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır diliyorum. Çok hasar aldık ama inşallah bunların tamamını saracağız. Ben başta şehitlerimiz olmak üzere kaybettiğimiz bütün vatandaşlarımıza rahmet diliyorum” dedi.

Program, protokol üyelerinin toplu fotoğraf çekinmesi ile son buldu.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Muzaffer Polat, AK Parti milletvekili aday adaylığı için başvuru yaptı

Muzaffer Polat, AK Parti milletvekili aday adaylığı için başvuru yaptı

Başkan Büyükkılıç, Elbistan Kayseri Çarşısı'nda esnafı ziyaret etti

Başkan Büyükkılıç, Elbistan Kayseri Çarşısı'nda esnafı ziyaret etti

Kayserisporlu Arif'e Milli davet

Kayserisporlu Arif'e Milli davet

Başkan Büyükkılıç: 'Et tırnağız, görevimizi yapıyoruz'

Başkan Büyükkılıç: 'Et tırnağız, görevimizi yapıyoruz'

'Her Caminin Bir Depremzede Ailesi Olsun'

'Her Caminin Bir Depremzede Ailesi Olsun'

Kayseri'de Çanakkale Şehitleri dualarla anıldı

Kayseri'de Çanakkale Şehitleri dualarla anıldı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

4
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

5
Kariyer Merkezi İş Arayan Depremzedelere Kucak Açtı

Kariyer Merkezi İş Arayan Depremzedelere Kucak Açtı

6
'Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir'

“Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Musluktan deterjana birçok eşya çalan 4 şüpheli tutuklandı

Musluktan deterjana birçok eşya çalan 4 şüpheli tutuklandı

Dağtekin, KAYİMDER Başkanı seçildi

Dağtekin, KAYİMDER Başkanı seçildi

DAHA FAZLA
Dimitrios Kolovetsios: Önümüzdeki maça hazırlanıyoruz

Dimitrios Kolovetsios: Önümüzdeki maça hazırlanıyoruz

Kayseri'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 5 yaralı

Kayseri’de iki grup arasında bıçaklı kavga: 5 yaralı

Dimitrios Kolovetsios: 'Hepimiz depremleri düşünüyoruz, bunu saklayamam'

Dimitrios Kolovetsios: 'Hepimiz depremleri düşünüyoruz, bunu saklayamam'

Sema Karaoğlu, CHP Milletvekilliği aday adaylığına başvurdu

Sema Karaoğlu, CHP Milletvekilliği aday adaylığına başvurdu

Kooperatif mağdurları, kooperatif alacaklarını düzenleyen kanunu geri istiyor

Kooperatif mağdurları, kooperatif alacaklarını düzenleyen kanunu geri istiyor