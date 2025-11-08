Kayseri'de çarpışan araçlar ışıkta bekleyen yayaların üstüne daldı: 5 Yaralı
Kayseri Cumhuriyet Meydanında yaşanan trafik kazasında iki otomobil çarpışırken yolun karşısına geçmek için yeşil ışığı bekleyen C.Y. (74), M.D. (66), P.E. (17), A.B.H. (14) ve M.S hafif yaralandı.
Kaza, Kayseri Cumhuriyet Meydanında yaşandı. T.A.K. (39) ile kimliği henüz belirlenemeyen diğer sürücünün kullandığı otomobiller çarpıştı. Araçlar çarpışmanın etkisiyle kırmızı ışıkta bekleyen yayaların arasına daldı. Kırmızı ışıkta bekleyen C.Y. (74), M.D. (66), P.E. (17), A.B.H. (14) ve M.S hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirirken kimliği belirlenmeyen sürücünün olay yerinden ayrıldığı tespit edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.