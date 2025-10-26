Kayseri'de 'ÇEDES Gazze İçin Seferber' Kermesi: Bir Nefes, Bir Umut Oldu

Yeşilhisar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı toplam 24 okul tarafından eş zamanlı olarak gerçekleştirilen bu anlamlı faaliyet, Gazze’ye bir nefes, bir umut, bir dayanışma eli olma hedefiyle düzenlendi.

Merkezde bulunan 12 okul ve kurum, etkinliklerini Yeşilhisar Kaymek Salonunda gerçekleştirirken, merkez dışındaki 12 okul da kendi mahallelerinde kermes düzenledi.

Müdürlerin, öğretmenlerin, velilerin ve öğrencilerin yoğun gayretiyle hazırlanan; yiyecek, içecek, el emeği süs eşyaları ve benzeri ürünlerin yer aldığı stantlar, Yeşilhisar halkının yoğun ilgisiyle karşılandı.Etkinlige Damga Vuran İse Ziya

Etkinliğe katılan vatandaşlar, hem Gazze halkına destek olmanın manevi huzurunu yaşadı hem de birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birine tanıklık etti etkinliğin anlamı Yardımı ise 7 yaşındaki Ziya Gökalp İlkokulu 2/B sınıfı öğrencisi Amine Ergül"ün Kumbarasındaki Parasını gazzeli kardeşlerime yollamak istiyorum onları çok seviyorum demesi oldu

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, “Millî Eğitim Bakanlığımızın organizasyonunda tüm okullarımızın yöneticileriyle, öğrencileriyle ve velileriyle birlikte Gazze yararına bir kermesin içerisindeyiz. Gerçekten cıvıl cıvıl bir ortam. Ben bu anlamda Millî Eğitim Bakanlığımıza şükranlarımı arz ediyorum, böyle güzel bir organizasyonu yaptıkları için. Buradan doğacak sinerji ve enerji, inşallah Gazze’de zulmün yok olmasına ve Gazze’nin yeniden Müslümanların elinde ilelebet kalmasına vesile olacaktır diyorum. Bu anlamda da buraya emek veren tüm yöneticilerimize, Millî Eğitim camiasına teşekkür ederken Yeşilhisar halkımızın da böyle bolca hep beraber katılımlarından dolayı teşekkürlerimi arz ediyorum.” dedi.

Yeşilhisar İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ ise, “Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından ‘ÇEDES Gazze’nin Yanında’ programıyla Türkiye geneli, Kayseri ilimiz geneli ve özelde de Yeşilhisar’ımızda Gazze’nin yanında olduğumuz bilinciyle bugün burada büyük bir kermes düzenlemekteyiz. Bu kermesimize iştirak eden tüm velilerimize, Yeşilhisar halkına, öğrencilerimize ve yine bunların arkasında büyük emeği olan tüm öğretmenlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Gazze bir insanlık meselesidir. Gazze’de çocuklar, kadınlar hatta insanlık orada ölüyor. Biz bir nebze olarak bugün Yeşilhisar’da onlara destek amacıyla, onların acısını paylaşmak, onlara maddi manevi bir imkân sunabilmek için bugün burada büyük bir etkinliğe imza atıyoruz. Ve diyoruz ki: ‘Gazze, sen de elbet bir gün güzel bir sabaha uyanacaksın.’ Senin o uyandığın sabahı görmek bizler için de çok kıymetlidir.” dedi.

Zübeyde Hanım Anaokulu Müdiresi Esra Güngör ise, “Millî Eğitim Bakanlığımızın 81 ilimiz genelinde sürdürdüğü Gazzeli kardeşlerimiz için yardım kermesine Yeşilhisar Zübeyde Hanım Anaokulu olarak katıldık. İnşallah onların kanayan yaralarına en ufak da olsa bir etkide bulunmaya çalışacağız.” dedi.

Kermes etkinliğin"de görevli Dilara Tuaç ise, “Bugün burada bakanlığımızın 81 ilde başlatmış olduğu bu güzel kermes ile bütün desteklerimizi Gazze’ye gönderiyoruz. Bugün burada kalpler Gazze için atıyor. En küçüğünden en büyüğüne kadar herkese çok teşekkür ediyoruz. En küçük kardeşlerimiz kendi kumbaralarını göndermişler bizlere, bugün burada onları canı gönülden tebrik ediyoruz. Bütün Filistin halkına desteklerimiz sonuna kadar devam ediyor. Millî Eğitim’den bütün personeller bugün burada, herkes destek sağlıyor. Çok teşekkür ediyoruz emeği geçenlere.” dedi.

Ziya Gökalp İlköğretim Okulu 2. sınıf öğrencisi Amine Ergül ise kermese bağışlamak üzere getirdiği kumbarası ile şunları söyledi: “Ben Gazze’deki arkadaşlarıma paramı hediye etmek istiyorum, çünkü onları çok seviyorum. Onlara destek olmak istiyorum.” dedi.