Kayseri'de çekirdek eleme ve paketleme tesisi incelendi
Tarım ve Orman Kayseri İl Müdürü Bülent Saklav, İl Müdür Yardımcısı Mehmet Demirbaş, Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş ve İlçe Müdürü Ahmet Dilmaç ile birlikte Kocasinan’a bağlı Buğdaylı Mahallesinde faaliyet gösteren çekirdek eleme paketleme işletmesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.