  Kayseri'de çekirdek eleme ve paketleme tesisi incelendi

Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş ile birlikte Kocasinan Buğdaylı Mahallesi'nde faaliyet gösteren çekirdek eleme paketleme işletmesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Kayseri İl Müdürü Bülent Saklav, İl Müdür Yardımcısı Mehmet Demirbaş, Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş ve İlçe Müdürü Ahmet Dilmaç ile birlikte Kocasinan’a bağlı Buğdaylı Mahallesinde faaliyet gösteren çekirdek eleme paketleme işletmesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

