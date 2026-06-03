Kayseri'de Cenaze Namazlarında Yeni Dönem

Kayseri şehir merkezindeki cenaze namazlarının Pandemi döneminde Asri Mezarlık içindeki Hulusi Akar Camii'nde farklı zamanlarda her bir cenaze için ayrı namaz kılınması uygulamasına son verildi.

Kayseri'de Cenaze Namazlarında Yeni Dönem

Daha önceki dönemde Kayseri merkez selatin camilerinden Hunat ve Cami Kebir'de erkek ve kadınlar için kılınan tek cenaze namazı uygulaması pandemi döneminin şartlarından dolayı ayrı zamanlarda herbir cenaze için ayrı ayrı kılınıyordu.

Pandemi döneminde vakit namazları haricinde bile farklı zamanlarda oldukça kısıtlı cemaatle kılınan cenaze namazları herbir erkek, kadın ve çocuk mefta için teker teker kılınma geleneği, pandemi sonrası da devam ettiriliyordu.

Bazen sayıları 10'a yaklaşan herbir mevta için ayrı ayrı kılınan cenaze namazları, bundan böyle erkek, kadın ve çocuklar için grup halinde birer cenaze namazı kılınarak defnedilecek.

Haber Merkezi

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