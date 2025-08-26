Kayseri'de cenazeler karıştı: Mevtalar mezardan çıkarılıp ailelerine teslim edildi

Kayseri'de kalp krizi sonucu vefat eden Fatma Adıbelli, 24 Ağustos'ta morga koyuldu. Cenazeyi teslim almak için morga giden aile cenazeelrinin karıştığını iddia etti.

Kayseri’de evinde tek başına olan 73 yaşındaki Fatma Adıbelli hayatını kaybetti. Yaşlı kadının cenazesi morga kaldırıldı. Cenaze bugün teslim almaya giden aileye verilmedi. Adıbelli’nin cenazesini almaya giden ailesi cenazeyi teslim alamadı. Fatma Adıbelli’nin yanlışlıkla Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesi Ovakent Kasabası’na defnedildiği öğrenildi. Bir gün sonra tekrar gömüldüğü yerden çıkartılan Fatam Adıbelli’nin naaşı bugün ailesine teslim edildi. İkinci kez cenaze namazı kılınan kadın bugün Başakpınar Mahallesi’ndeki mezarlığa defnedildi.

“ABLAMIN CENAZESİ DÜN YOZGAT’TA GÖMÜLMÜŞ”

Kardeşimin cenazesini karıştırdılar diyen Vefat eden Fatma Adıbelli’nin kardeşi Oğuz Ünalan, “Kardeşim evde yalnız yaşıyordu, düşmüş biz bir süre sonra bulduk vefat etmiş. Gereken resmi prosedürler tamamlandı ve biz de 24 Ağustos 2025 saat 19.45'te morgun 14 numaralı kısmına bıraktık. Çocukları yurt dışında olduğu için defnetmek için onları bekliyorduk. Cenazemizi bugün öğle namazında defnedecektik. Fakat 14 numaralı dolabı açtığımızda cenazemizin orada olmadığını fark ettik. Cenazemizin nerede olduğunu sorduğumuzda başka bir yere konulmuş olabileceğini söylediler fakat orada da yoktu. Erkek tarafına bile baktık, cenazemiz yoktu. Bize söylemeden dün gömülen cenazenin sahiplerini arayıp ‘Cenazeniz karışmış olabilir bir gelebilir misiniz?’ demişler. Dünkü ve bugünkü gasalların ellerinde çizmelerle bir yere gittiklerini gördük. Mezar açacaklarından şüphelenip arkalarından gittik. Cenazenin üzerinden çıkanların atıldığı çöp arabasına doğru gittiler. Ben kardeşimin eşyalarını tanıdım. ‘Bu bizim’ demeye kalmadı. ‘Bu sizin değil’ dediler” diye belirtti.

“BUNUN SORUMLULARININ BULUNUP, HAK EDEN CEZANIN VERİLMESİNİ İSTİYORUM”

Hayatını kaybeden Fatma Adıbelli’nin Kardeşi Oğuz Ünalan açıklamasının devamında, “Eşyaları apar topar kaldırdılar. Biz ısrar edince döktüklerinde ablamın eşyaları olduğundan emin olduk. Bu sırada 4 güvenlik çağırıp bizim üzerimize gönderdiler. Ben acılıyım, cenaze sahibiyim. Tamam, bir yanlışlık olmuş olabilir. Benden özür dileyecekleri yere benim üzerime güvenlik gönderiyorlar. Bunun sorumlularının bulunup, hak eden cezanın verilmesini istiyorum. Ablamın cenazesi Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Ovakent Kasabası'nda dün gömülmüş. O cenaze sahipleri, ‘Yıkanırken bizi içeri almadılar, görmedik. Sadece gözlerini gösterdiler, bizde bizim dedik döndük’ diyorlar. Cenazesi çıkartıldı ama bayağı bir yıpranmıştı. Bunun peşini bırakmayacağız. Sorumluların gereken cezayı almasını istiyoruz. Cenazemiz Ovakent'ten getiriliyor. Tekrar cenaze namazı kılıp aile kabristanına gömeceğiz” şeklinde konuştu.