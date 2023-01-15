Kayseri’de Cengiz Özkan rüzgârı

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen, Talas Kültür Sanat etkinliklerinin 2’nci programı kapsamında konser düzenlendi. Erciyes Kültür Merkezinde düzenlenen konserde sanatçı Cengiz Özkan dün akşam hayranlarıyla bir araya geldi.

Her ay en az 5 adet çok önemli konser düzenlediklerini söyleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Talas Kültür Festivali dedik. Yılbaşı’nda hatta aralıkta başladık ve halen de devam ediyor. Her ay çok önemli en az 5 tane etkinlik yapıyoruz. Ama bugünkü etkinliğimiz benim içinde çok farklı. Sahnede söylemek gerekir ama Bedri Rahmi Eyüpoğlu’nun bir şiiri var; ‘Ben biraz şiirden yanayım. Zifiri karanlıktan gelse şiirin hası. Ayak seslerinden tanırım ne zaman bir köy türküsü duysam şairliğimden utanırım’ demiş ya. Biz Cengiz Özkan’ı dinlerken o şiirler bir tarafa hakikaten köy türküsü yeri, yüreği yakması başka bir şey. Ekibine ve kendisine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

‘KAYSERİ DENİLİNCE AKLIMA GELEN İLK ŞEY AHMET GAZİ AYHAN ÜSTADIMIZ’

Konser öncesi konuşan Sanatçı Cengiz Özkan, “Çok teşekkür ediyoruz tüm gelen dinleyicilerimize ve Kayseri’ye. Sayın Başkanıma da davetleri için çok teşekkür ederim. Arkadaşlarımızla bir ekip olarak geldik. Hepimiz için güzel bir türkü gecesi olsun. Ne zaman çağırırsanız yine emrinizdeyiz. Bende Sivaslıyım zaten yabancı sayılmayız, komşuyuz, hemşeriyiz. Biz geziyoruz, kendi öz değerlerimizi anlatmaya çalışıyoruz. Kayseri’ye de ilk gelişimiz değil. Daha önce de çok geldik. Tekrar geliriz. Ben gelen herkese teşekkür ediyorum, ayaklarına, gönüllerine sağlık. Herkese buradan sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Teşekkürler Kayseri diyoruz. Kayseri denilince aklıma gelen ilk şey Ahmet Gazi Ayhan üstadımız. Bağlama çalan birçok insanı derinden etkilemiştir. Ondan birkaç türkü söyleyip onu da yad edeceğiz. Kendisine minnettarız, teşekkür ederiz bıraktıkları için” şeklinde konuştu.