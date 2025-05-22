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Kayseri'de Çerkes Soykırımı Anma Yürüyüşü Yapıldı

21 Mayıs akşamı, Çerkes Soykırımı'nın acı hatırasını yaşatmak amacıyla Kayseri'de anlamlı bir anma yürüyüşü düzenlendi.

Kayseri'de Çerkes Soykırımı Anma Yürüyüşü Yapıldı

Saat 18.30’da Kayseri Kaski önünde başlayan yürüyüş korteji, kuzeye doğru ilerleyerek Kadir Has Kongre Merkezi’nde sona erdi. Kayseri Kafkas Derneği’nin organizasyonu ile gerçekleşen etkinlik, katılımcılara birlik ve dayanışma mesajı verdi.

ÇERKES SOYKIRIMI VE SÜRGÜNÜ

Çerkes halkının yaşadığı soykırım ve sürgün trajedisi, insanlık tarihinin karanlık sayfalarından biri olarak anılan bu olayın acı hikayesi yeniden gündemde. 

161 yıl önce, 21 Mayıs 1864’te, Rusya’nın stratejik planları doğrultusunda Kuzey Kafkasya’daki Çerkesler zorla göç ettirildi. Rusya, Karadeniz sahiline ulaşma ve bölgedeki hakimiyetini pekiştirme hedefiyle, 1556 yılından itibaren başlattığı uzun ve yıkıcı savaşını bu amaçla sürdürdü; 308 yıl boyunca devam eden bu mücadele, bölgedeki Kanlı Savaşların sembolü haline geldi.

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İstilacı Rus güçler, Kafkas Dağları’nın iç kesimlerine ilerleyerek, teslim olan Çerkesleri ya Çarlık ordusuna katılmaya ya da zorunlu göçe zorladı. Bu insanlık dışı uygulama sonucu, 21 Mayıs 1864’te, yaklaşık 1,5 milyon Çerkes, bir ay içinde farklı bölgelere sürüldü. Yol koşulları, salgın hastalıklar ve açlık yüzünden yaklaşık yarım milyon kişi hayatını kaybetti. Sürgün gemilerine bindirilen yüzlerce Çerkes, anakaradan uzaklaştırılarak Anadolu’nun çeşitli şehirlerine veya Orta Doğu’ya gönderildi.

Bazıları ise Suriye ve Filistin başta olmak üzere bölgeye yerleştirildi. Kentler ve köyler arasında karışmış, asimile olmuş bu halklar, kaderlerine terk edildi. Rusya’nın planları, özellikle Osmanlı topraklarına ulaşmadan, bölgedeki Çerkes nüfusunu silik hale getirmeyi amaçlayan organize bir katliam ve sürgün operasyonuydu. Bu trajedi, tarihte “en acı olaylardan biri” olarak kayıtlara geçti.

Her yıl düzenlenen anma törenleriyle, Türkiye’de yaşayan Çerkesler bu kara sayfayı anmakta, gözyaşlarıyla sürdürülen anmalarla olayın acı yüzünü hatırlatıyor. Deniz kıyılarında yakılan Nart ateşleri, “Sürgün Andı”nın okunmasıyla sona eren bu etkinlikler, saygı ve anma duygusunun ifadesi olarak devam ediyor. Unutulmamalı ki, bu sürgün sadece Çerkesler için değil, insanlık tarihinin utanç verici gölgesidir; zamanın vicdanını sızlatan, hafızalarda silinmeyen bir acıdır.

Haber Merkezi

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