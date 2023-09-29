Kayseri'de Çerkez defilesi göz kamaştırdı

Kayseri Kafkas Derneği tarafından 28 Eylül Çerkez Kıyafet Günü dolayısıyla düzenlenen defilede Çerkez kültürüne ait özel kıyafetler sergilendi.

Kayseri Tren Garı’nda düzenlenen defileye, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Kayseri Kafkas Deneği Başkanı Nurşah Özyürek, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Çerkez kültürüne ait birbirinden güzel kıyafetlerin sergilendiği defilede, günlük kıyafetin dışında gelinlik modelleri de podyumda yerini aldı. Çerkez yöresine ait şarkılarında söylendiği defile ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topladı.

Kayseri Kafkas Derneği Başkanı Nurşah Özyürek, “28 Eylül Çerkez Ulusal Kıyafet Günü münasebeti ile böyle bir organizasyon tertip ettik. Çerkezlerin atalarından miras kalmış olan hanımefendi ve beyefendilerin giydiği etnik kökenimize dayanan kıyafetleri defile de göreceksiniz. Genel anlamda günlük hayatta kullanılanlardan ziyade daha özel parçalar olacak. Hem Çerkezler hem de diğer tüm kültürlerin kendi adetlerine, örfüne sahip çıkmaları gerektiğini düşünüyorum” dedi.