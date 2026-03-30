Kayseri'de Cezaevinden izinli çıkı iki kez alkollü araç kullanan şahsa ağır ceza

İlk olarak, Atatürk Bulvarı üzerinde uygulama yapan trafik ekipleri, plakası öğrenilemeyen U.E.'nin kullandığı aracı durdurdu. Yapılan kontrollerde, cezaevinden izinli çıktığı belirlenen U.E.'nin alkollü olduğu tespit edildi. Bu durumda, U.E. hakkında 'alkollü araç kullanmak' suçundan 25 bin TL para cezası uygulanarak, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

İkinci olay ise, Han Mahallesi Erhan Caddesi'nde gerçekleşti. Polis ekipleri, şüpheli bir aracı durdurdu ve sürücünün iki saat önce alkollü araç kullanmaktan ceza alan U.E. olduğunu belirledi. Yapılan incelemelerde, U.E.'nin tekrar alkollü olduğu anlaşılınca, bu kez 50 bin TL ceza kesildi. Ayrıca, daha önce ehliyetine el konulmuş olmasına rağmen araç kullanmaktan 200 bin TL daha ceza verildi. Sonuç olarak, U.E.'ye toplamda 250 bin TL ceza kesildi, ehliyetine ise 2 yıl daha el konuldu.

Sonuç ve Adli İşlem

İki kez alkollü yakalanan U.E. toplamda 275 bin TL idari para cezası ile karşı karşıya kaldı. Ayrıca, 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan da adli işlem başlatıldı. Bu durum, trafik güvenliği açısından ciddi bir tehdit oluşturduğundan, yetkililer tarafından yakından takip ediliyor.