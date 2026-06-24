Kayseri'de CHP İl Binasında Holigan Edebiyatı

Kayseri'de CHP İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı'nın genel merkez tarafından görevden alınarak yerine Okan Marzıoğlu'nun atanmasıyla gerginlik yaşandı. Eski yönetimin 'Hain Kemal' sloganlarıyla terkettiği İl binasının duvarlarında holiganca yazılmış sloganlar kaldı.

Kayseri'de CHP İl Binasında Holigan Edebiyatı

Marzıoğlu, olaylı bir şekilde girdiği İl Başkanlığı görevine başladı.
CHP genel merkezi kararıyla İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, dün görevinden alındı. Karara tepki gösteren bazı partililer CHP İl Başkanlığı’nın duvarlarına sprey boyalarla yazılar yazdı. Gözbaşı’nın görevden alınmasının ardından yerine Okan Marzıoğlu atandı. CHP Kayseri’de yeni İl Başkanı Marzıoğlu oldu. Marzıoğlu’nun bugün partiye geleceğini öğrenen muhalif partililer tepki gösterdi. Parti binasından ayrılan muhalif partililer Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine sloganlar attı. 

‘İL BİNASINI TESLİM ALDIKTAN SONRA BASIN AÇAIKLAMASI YAPACAĞIZ’

Kayseri'de CHP İl Binasında Holigan Edebiyatı

Olaylı bir şekilde partiye gelen Marzıoğlu, yaptığı ilk açıklamada, “İl binasını teslim aldıktan sonra basın açıklaması yapacağız. Bildiğiniz üzere genel merkezimizin görevlendirilmesi ile il başkanı olarak atandım. Eski yönetimin tesliminden sonra detaylı açıklama yapacağım” dedi. 

Partide bulunan eski İl Başkanı Feyzullah Keskin, “Burası herkesin omuz omuza mücadele ettiği bir parti .Kimse düşmanımız değil. Kimse rakibimiz değil. Hepsi Cumhuriyet Halk Partili. Bir görev değişikliği var. Bu görev değişikliğini en iyi şekilde atlatmaya bakacağız. Sakin oluyorsunuz” ifadelerini kullandı. 

Haber Merkezi

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