Kayseri'de Çiftçi Buluşması'na Yoğun İlgi: Tarımsal Üretim İçin Önemli Adımlar

Melikgazi Çiftçi Koruma Derneği Başkanı İsmail Kumbara ve Boyacıköy Dernek Başkanı Alaattin Kaplan'ın öncülüğünde düzenlenen etkinliğe, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Sayın Hulusi Akar, Valimiz Sayın Gökmen Çiçek, Kayseri Milletvekili Sayın Ayşe Böhürler, AK Parti İl Başkanı Sayın Hüseyin Okandan, Bölge Müdürümüz Sayın Rahmi Şahin ve Kayseri il protokolü katıldı.

Etkinlikte, çiftçilerin talepleri dikkatle dinlenerek, tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik çeşitli değerlendirmelerde bulunuldu. Çok sayıda çiftçinin katılım gösterdiği bu buluşma, tarım sektöründeki ihtiyaçların ve beklentilerin daha iyi anlaşılması adına büyük bir fırsat sundu.