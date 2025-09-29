  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'de Çiftçi Buluşması'na Yoğun İlgi: Tarımsal Üretim İçin Önemli Adımlar

Kayseri'de Çiftçi Buluşması'na Yoğun İlgi: Tarımsal Üretim İçin Önemli Adımlar

Kayseri Kocasinan Salur Mahallesi'nde gerçekleştirilen 'Çiftçi Buluşması', bölgedeki tarımsal üretimi geliştirmek amacıyla önemli bir platform oldu.

Kayseri'de Çiftçi Buluşması'na Yoğun İlgi: Tarımsal Üretim İçin Önemli Adımlar

Melikgazi Çiftçi Koruma Derneği Başkanı İsmail Kumbara ve Boyacıköy Dernek Başkanı Alaattin Kaplan'ın öncülüğünde düzenlenen etkinliğe, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Sayın Hulusi Akar, Valimiz Sayın Gökmen Çiçek, Kayseri Milletvekili Sayın Ayşe Böhürler, AK Parti İl Başkanı Sayın Hüseyin Okandan, Bölge Müdürümüz Sayın Rahmi Şahin ve Kayseri il protokolü katıldı.

Etkinlikte, çiftçilerin talepleri dikkatle dinlenerek, tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik çeşitli değerlendirmelerde bulunuldu. Çok sayıda çiftçinin katılım gösterdiği bu buluşma, tarım sektöründeki ihtiyaçların ve beklentilerin daha iyi anlaşılması adına büyük bir fırsat sundu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Melikgazi Belediyesi Zabıta Ekipleri market ve fırınlarda denetim yaptı
Melikgazi Belediyesi Zabıta Ekipleri market ve fırınlarda denetim yaptı
Özvatan'a Kano Faaliyetleri Parkur Alanı yapılacak.
Özvatan’a Kano Faaliyetleri Parkur Alanı yapılacak.
Kullanılmayan telefonlar devre dışı bırakılacak
Kullanılmayan telefonlar devre dışı bırakılacak
SGK'dan uyarı: S, K, Ş harflerine dikkat
SGK’dan uyarı: S, K, Ş harflerine dikkat
Vekil Çopuroğlu, 'İktidar olarak işimize bakıyoruz'
Vekil Çopuroğlu, “İktidar olarak işimize bakıyoruz”
Erciyes Üniversitesi'nde sağlık çalışanlarından oturma eylemi
Erciyes Üniversitesi’nde sağlık çalışanlarından oturma eylemi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!