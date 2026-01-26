Kayseri'de Çiftçilere 12 Milyon TL'lik Tohum Desteği

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen tohum dağıtımı, çeşitli ilçelerde gerçekleştirildi. Felahiye’de 34,5 ton, Kocasinan’da 35 ton, Melikgazi’de 15 ton, Özvatan’da 32 ton, Pınarbaşı’nda 10 ton, Sarıoğlan’da 25 ton, Sarız’da 9 ton, Talas’ta 9,5 ton, Tomarza’da 17 ton ve Yahyalı’da 10 ton nohut tohumu üreticilere ulaştırıldı.

Ayrıca, Bünyan’da 10 ton, Felahiye’de 3 ton ve Pınarbaşı’nda 25 ton yeşil mercimek tohumu, ekilmek üzere çiftçilere teslim edildi. Yeşilhisar ilçesi Ovaçiftlik Mahallesi’nde ise 27 ton buğday tohumu dağıtımı yapıldı. Pınarbaşı’nda 3 bin fidan da üreticilere verildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarımsal makine ve hayvancılık desteklerinin yanı sıra tohum desteği ile üreticilerin en güçlü destekçisi olma amacını sürdürüyor. 2025 yılında verilen toplam destek miktarı, çiftçilerin üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.