Kayseri'de Çiftçilere 12 Milyon TL'lik Tohum Desteği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında tarımsal üretim yapan çiftçilere destek sağlamak amacıyla toplamda 12 milyon 526 bin TL maliyetli 262 ton nohut, yeşil mercimek ve buğday tohumu ile 3 bin fidan dağıtımı gerçekleştirdi. Bu destek, Kayseri'nin ülke tarımındaki üretim katkısını artırmayı hedefliyor.

Kayseri'de Çiftçilere 12 Milyon TL'lik Tohum Desteği

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen tohum dağıtımı, çeşitli ilçelerde gerçekleştirildi. Felahiye’de 34,5 ton, Kocasinan’da 35 ton, Melikgazi’de 15 ton, Özvatan’da 32 ton, Pınarbaşı’nda 10 ton, Sarıoğlan’da 25 ton, Sarız’da 9 ton, Talas’ta 9,5 ton, Tomarza’da 17 ton ve Yahyalı’da 10 ton nohut tohumu üreticilere ulaştırıldı.

Ayrıca, Bünyan’da 10 ton, Felahiye’de 3 ton ve Pınarbaşı’nda 25 ton yeşil mercimek tohumu, ekilmek üzere çiftçilere teslim edildi. Yeşilhisar ilçesi Ovaçiftlik Mahallesi’nde ise 27 ton buğday tohumu dağıtımı yapıldı. Pınarbaşı’nda 3 bin fidan da üreticilere verildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarımsal makine ve hayvancılık desteklerinin yanı sıra tohum desteği ile üreticilerin en güçlü destekçisi olma amacını sürdürüyor. 2025 yılında verilen toplam destek miktarı, çiftçilerin üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kocasinan Belediyesi 25 taşınmazı kiraya verecek
Kocasinan Belediyesi 25 taşınmazı kiraya verecek
Ekonomist Uzunoğlu, 'Otopark mafyası Trump görev başında'
Ekonomist Uzunoğlu, “Otopark mafyası Trump görev başında”
Altın fiyatları ilk kez 5 bin doların üzerine çıktı
Altın fiyatları ilk kez 5 bin doların üzerine çıktı
Kayseri'de son bir haftada 403 aranan şahıs yakalandı
Kayseri’de son bir haftada 403 aranan şahıs yakalandı
Buz üstünde drift atan sürücüye yüklü ceza
Buz üstünde drift atan sürücüye yüklü ceza
Başkan Büyükkılıç, sabah namazında vatandaşlarla buluştu
Başkan Büyükkılıç, sabah namazında vatandaşlarla buluştu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!