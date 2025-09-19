Kayseri'de çiftçilere yeni tarım modeli anlatıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı talimatıyla 81 ilde başlatılan cuma buluşmalar kapsamında İl Müdürü Bülent Saklav, İl Müdür Yardımcısı Mehmet Demirbaş, Bitkisel Üretim Şube Müdürü Ertan Karakaya, İlçe Müdürü Murat Ürker ve beraberindeki heyet çiftçilere 2026 Çiftçi Kayıt Sistemi, Genel Tarım Sayımı, Tarımsal Üretimin Planlanması ve Yeni Destekleme Modeli konularında bilgiler verdi.