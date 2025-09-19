Kayseri'de çiftçilere yeni tarım modeli anlatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı talimatıyla 81 ilde başlatılan cuma buluşmalar kapsamında Kayseri İl Müdürü Bülent Saklav ve beraberindeki heyet çiftçilerle bir araya gelerek 2026 Çiftçi Kayıt Sistemi, Genel Tarım Sayımı, Tarımsal Üretimin Planlanması, Yeni Destekleme Modeli konularında bilgiler verdi.

Kayseri'de çiftçilere yeni tarım modeli anlatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı talimatıyla 81 ilde başlatılan cuma buluşmalar kapsamında İl Müdürü Bülent Saklav, İl Müdür Yardımcısı Mehmet Demirbaş, Bitkisel Üretim Şube Müdürü Ertan Karakaya, İlçe Müdürü Murat Ürker ve beraberindeki heyet çiftçilere 2026 Çiftçi Kayıt Sistemi, Genel Tarım Sayımı, Tarımsal Üretimin Planlanması ve Yeni Destekleme Modeli konularında bilgiler verdi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Hoca Hasan Medresesi'nin kazı çalışmaları sürüyor
Hoca Hasan Medresesi’nin kazı çalışmaları sürüyor
Metal Sanayi Sitesi'nde yangın
Metal Sanayi Sitesi’nde yangın
Rektör Altun: 'TEKNOFEST'in heyecanını hep birlikte yaşıyoruz'
Rektör Altun: “TEKNOFEST’in heyecanını hep birlikte yaşıyoruz”
Kayseri'deki çiftçilere müjde: 74 milyon 737 bin lira tarımsal destek
Kayseri’deki çiftçilere müjde: 74 milyon 737 bin lira tarımsal destek
Konkordato başvuruları Türkiye'de ve Kayseri'de artıyor
Konkordato başvuruları Türkiye’de ve Kayseri’de artıyor
Başkan Candan, 'İlk seçimde Kayseri'deki en büyük sürprizi biz yapacağız'
Başkan Candan, “İlk seçimde Kayseri’deki en büyük sürprizi biz yapacağız”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!