Kayseri'de cinayet: Taksi şoförü yolcular tarafından öldürüldü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir taksici aldığı yolcular tarafından başından vurularak öldürüldü.

PAYLAŞ
  • 08.03.2023 09:38
  • Güncelleme: 08.03.2023 10:47
  • 102
Kayseri'de cinayet: Taksi şoförü yolcular tarafından öldürüldü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir taksici aldığı yolcular tarafından başından vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, şehir merkezinden taksisine yolcu alan Mustafa K. (25), iddiaya göre yolda arka koltukta oturan yolcuların saldırısına uğradı. Yolcular daha sonra taksi şoförünü başından tabanca ile vurdu. Şoförün vurulmasının ardından direksiyon hakimiyeti kaybolan ticari taksi, yol üzerinde duran bir binanın bahçesine girerken, şüpheli yolcular da taksiden inerek kayıplara karıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinde taksi şoförü Mustafa K.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz şoförün cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, polis ekipleri de kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Büyükkılıç'ın 'Meraları Şenlendiren Projesi', besiciye umut oldu

Başkan Büyükkılıç'ın 'Meraları Şenlendiren Projesi', besiciye umut oldu

Halkın Valisi Çiçek, Kayseri halkıyla hasret giderdi

Halkın Valisi Çiçek, Kayseri halkıyla hasret giderdi

Başkan Öztürk, kadın personelin gününü kutladı

Başkan Öztürk, kadın personelin gününü kutladı

Yolcuların öldürdüğü taksi şoförü toprağa verildi

Yolcuların öldürdüğü taksi şoförü toprağa verildi

Kayseri'nin 'Şoför Nebahati'

Kayseri'nin 'Şoför Nebahati'

Müftüler, Talas'ın Kur'an-ı Kerim sergisine hayran kaldı

Müftüler, Talas'ın Kur'an-ı Kerim sergisine hayran kaldı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

4
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

5
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

6
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kadınlar Gününde çiçekçilerde yoğunluk

Kadınlar Gününde çiçekçilerde yoğunluk

Talasgücü Belediyespor – Ankara TKİ : 0-0

Talasgücü Belediyespor – Ankara TKİ : 0-0

DAHA FAZLA
Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç Kadınlar Gününü kutladı

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç Kadınlar Gününü kutladı

Büyükşehir'de depremlerle ilgili değerlendirme toplantısı

Büyükşehir'de depremlerle ilgili değerlendirme toplantısı

Yolcularının öldürdüğü taksici defnedildi

Yolcularının öldürdüğü taksici defnedildi

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'tan eğlenceli 'deprem bilinçlendirmesi'

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'tan eğlenceli 'deprem bilinçlendirmesi'

900 gr. uyuşturucuyu kente sokamadan yakalandı

900 gr. uyuşturucuyu kente sokamadan yakalandı