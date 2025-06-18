Kayseri'de Coşku Dolu 'Türk'ün Türküsü 2 Finali' Gerçekleşti

Etkinlikte, Ülkü Ocakları Genel Merkez Sanatçıları Burçe Bozkurt, Mustafa Altunkaynak, Rahmet Safa, Tansel Ayaz ve İlyas Öztürk jüri üyeliği yaparak yarışmacıların performanslarını değerlendirdi. Jüri üyeleri, sadece değerlendirme yapmakla kalmayıp, sahne alarak izleyicilere birbirinden güzel eserler sundu. Sanatçılar, söyledikleri türkülerle katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Programın sonunda, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur, katılımcılara seslenerek şunları söyledi: “Bizler Türk gençliğini daha ileriye taşımaya and içmiş bir davanın neferleriyiz. Ülkü Ocakları bir eğitim ocağıdır; ilim ve irfan yuvasıdır. Bu davanın hedefi; fikri hür, vicdanı temiz, inançlı ve üretken bir Türk gençliği yetiştirmektir. Unutmayalım; Türk’ün Türküsü susmaz, çünkü bu milletin yüreği susmaz.”

Finale katılan tüm yarışmacılar tebrik edilirken, etkinlik, Ülkü Ocakları’nın kültürel ve sanatsal çalışmalara verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi.