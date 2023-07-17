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Kayseri'de cuma gününe dikkat! Yüksek sıcak hava hakim olacak | 17-21 Temmuz 2023
Kayseri'de yağışlı havaların yerini sıcak havaya bıraktığı günlerde, Cuma gününe dikkat çekildi. O gün yüksek sıcak hava hakim olacak. Kent genelinde sıcaklık en yüksek 35 en düşük 10 derece olacak.
- 17.07.2023 14:08
- Güncelleme: 17.07.2023 14:08
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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve ilçeleri için 17-21 Temmuz 2023 tarihlerini kapsayan hafta içi hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre kent genelinde sıcak hava hakim olacak. Güneşin yeryüzüne dik geldiği saatlerde özellikle kronik hastaların dışarıya çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.
Kayseri’ye bağlı ilçelerde de hava durumu ve sıcaklık tahmini kent merkezi değerlerine yakın olması bekleniyor.
İLÇELERDE BEKLENEN ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİ
Akkışla: En düşük 7, en yüksek 32 derece
Bünyan: En düşük 7, en yüksek 33 derece
Develi: En düşük 14, en yüksek 35 derece
Felahiye: En düşük 11, en yüksek 33 derece
Hacılar: En düşük 13, en yüksek 34 derece
İncesu: En düşük 13, en yüksek 34 derece
Özvatan: En düşük 7, en yüksek 32 derece
Pınarbaşı: En düşük 6, en yüksek 31 derece
Sarıoğlan: En düşük 8, en yüksek 35 derece
Sarız: En düşük 7, en yüksek 31 derece
Talas: En düşük 11, en yüksek 35 derece
Tomarza: En düşük 7, en yüksek 33 derece
Yahyalı: En düşük 9, en yüksek 34 derece
Yeşilhisar: En düşük 14, en yüksek 37 derece.