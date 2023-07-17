Kayseri'de cuma gününe dikkat! Yüksek sıcak hava hakim olacak | 17-21 Temmuz 2023

 Kayseri'de yağışlı havaların yerini sıcak havaya bıraktığı günlerde, Cuma gününe dikkat çekildi. O gün yüksek sıcak hava hakim olacak. Kent genelinde sıcaklık en yüksek 35 en düşük 10 derece olacak. 

PAYLAŞ
  • 17.07.2023 14:08
  • Güncelleme: 17.07.2023 14:08
  • 59
Kayseri'de cuma gününe dikkat! Yüksek sıcak hava hakim olacak | 17-21 Temmuz 2023

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve ilçeleri için 17-21 Temmuz 2023 tarihlerini kapsayan hafta içi hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre kent genelinde sıcak hava hakim olacak. Güneşin yeryüzüne dik geldiği saatlerde özellikle kronik hastaların dışarıya çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuldu. 

Kayseri’ye bağlı ilçelerde de hava durumu ve sıcaklık tahmini kent merkezi değerlerine yakın olması bekleniyor. 

İLÇELERDE BEKLENEN ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİ 

Akkışla: En düşük 7, en yüksek 32 derece
Bünyan: En düşük 7, en yüksek 33 derece
Develi: En düşük 14, en yüksek 35 derece 
Felahiye: En düşük 11, en yüksek 33 derece 
Hacılar: En düşük 13, en yüksek 34 derece
İncesu: En düşük 13, en yüksek 34 derece 
Özvatan: En düşük 7, en yüksek 32 derece
Pınarbaşı: En düşük 6, en yüksek 31 derece 
Sarıoğlan: En düşük 8, en yüksek 35 derece 
Sarız: En düşük 7, en yüksek 31 derece 
Talas: En düşük 11, en yüksek 35 derece 
Tomarza: En düşük 7, en yüksek 33 derece 
Yahyalı: En düşük 9, en yüksek 34 derece 
Yeşilhisar: En düşük 14, en yüksek 37 derece.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Yalçın: 'Mutlu mekanlar mutlu insanlar doğurur'

Başkan Yalçın: 'Mutlu mekanlar mutlu insanlar doğurur'

Şirintepe halkı açık hava sinemasına yoğun ilgi gösterdi

Şirintepe halkı açık hava sinemasına yoğun ilgi gösterdi

Başkan Büyükkılıç, eşsiz deha Mimar Sinan'ı andı

Başkan Büyükkılıç, eşsiz deha Mimar Sinan'ı andı

Talas'ta projeler hız kesmiyor

Talas'ta projeler hız kesmiyor

Kayserili yüzücüler Açık Su Yarışları'ndan 3 altın 1 bronz madalya kazandı

Kayserili yüzücüler Açık Su Yarışları'ndan 3 altın 1 bronz madalya kazandı

Kayseri'de cuma gününe dikkat! Yüksek sıcak hava hakim olacak | 17-21 Temmuz 2023

Kayseri’de cuma gününe dikkat! Yüksek sıcak hava hakim olacak | 17-21 Temmuz 2023

Çok Okunanlar
1
İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

2
Babalar gününün en acı olayı

Babalar gününün en acı olayı

3
Çıldıran genç kız önüne geleni bıçakladı

Çıldıran genç kız önüne geleni bıçakladı

4
Uzmanından ALS uyarısı: 'ALS genellikle kas güçsüzlüğü ile başlıyor'

Uzmanından ALS uyarısı: 'ALS genellikle kas güçsüzlüğü ile başlıyor'

5
Talas'tan Elbistan'a bayram hediyesi

Talas'tan Elbistan'a bayram hediyesi

6
İkinci el araçtaki fiyat artışına 'seçim' freni

İkinci el araçtaki fiyat artışına 'seçim' freni

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı tanıtıldı

Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı tanıtıldı

SP'li Arıkan: 'Cumhur İttifakı ortakları zamlara tepki verirken yasa meclisten geçerken sustular'

SP’li Arıkan: “Cumhur İttifakı ortakları zamlara tepki verirken yasa meclisten geçerken sustular”

DAHA FAZLA
ÖTV zammından sonra tüp fiyatları da arttı

ÖTV zammından sonra tüp fiyatları da arttı

CHP Kayseri İl Başkanı Keskin, 'Kayseri'nin belediyecilik anlamda sorunları çığ gibi büyümüştür'

CHP Kayseri İl Başkanı Keskin, “Kayseri’nin belediyecilik anlamda sorunları çığ gibi büyümüştür”

Polis ekipleri 1 haftada 12 bin 320 kişiyi sorguladı

Polis ekipleri 1 haftada 12 bin 320 kişiyi sorguladı

Kayseri'de Hava Sıcaklıkları Artacak

Kayseri'de Hava Sıcaklıkları Artacak

Abdullah Gül Üniversitesi'nden Tercih ve Tanıtım Günleri

Abdullah Gül Üniversitesi'nden Tercih ve Tanıtım Günleri