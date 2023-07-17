Kayseri’de cuma gününe dikkat! Yüksek sıcak hava hakim olacak | 17-21 Temmuz 2023

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve ilçeleri için 17-21 Temmuz 2023 tarihlerini kapsayan hafta içi hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre kent genelinde sıcak hava hakim olacak. Güneşin yeryüzüne dik geldiği saatlerde özellikle kronik hastaların dışarıya çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Kayseri’ye bağlı ilçelerde de hava durumu ve sıcaklık tahmini kent merkezi değerlerine yakın olması bekleniyor.

İLÇELERDE BEKLENEN ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİ

Akkışla: En düşük 7, en yüksek 32 derece

Bünyan: En düşük 7, en yüksek 33 derece

Develi: En düşük 14, en yüksek 35 derece

Felahiye: En düşük 11, en yüksek 33 derece

Hacılar: En düşük 13, en yüksek 34 derece

İncesu: En düşük 13, en yüksek 34 derece

Özvatan: En düşük 7, en yüksek 32 derece

Pınarbaşı: En düşük 6, en yüksek 31 derece

Sarıoğlan: En düşük 8, en yüksek 35 derece

Sarız: En düşük 7, en yüksek 31 derece

Talas: En düşük 11, en yüksek 35 derece

Tomarza: En düşük 7, en yüksek 33 derece

Yahyalı: En düşük 9, en yüksek 34 derece

Yeşilhisar: En düşük 14, en yüksek 37 derece.