Kayseri'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen törene, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Garnizon Komutanı Hv. Tuğ. Volkan Ersun Acar, İl Jandarma Komutanı Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve birçok ilçe belediye başkanı, siyasi parti il başkanı, üniversite rektörü ve STK temsilcisi katıldı.

Vali Çiçek, Cumhuriyetimizin 102. yılını coşkuyla kutladıklarını belirterek, “Yarın düzenlenecek törenlerle Cumhuriyetimizi kutlayacak ve halkımızla bütünleşeceğiz. Kayseri'den dünyaya bir ses vereceğiz. Gençlerimiz, yaşlılarımız, annelerimiz ve babalarımızla birlikte milli değerlerimize olan bağlılığımızı ifade edeceğiz. Her bayramda olduğu gibi, milli bayramlar Kayseri'de bir başka coşku ile kutlanıyor. Tüm halkımızı yarınki kutlamalara davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Bu anlamlı etkinlik, Kayseri halkının Cumhuriyet Bayramı'na olan bağlılığını ve coşkusunu bir kez daha gözler önüne serdi.