Kayseri'de Cumhuriyetin 102. Yılında balolu Kutlama

Cumhuriyet Balosu, Türk Eğitim Vakfı Kayseri Gönüllü Kadınlar Grubu tarafından gerçekleştirildi. Etkinlikte, Su Sahne Sanatları ekibi tarafından sunulan gösterilerin yanı sıra, sanatçı Mehmet Erdem de sahne aldı. Baloda, kadın emeğinin zarafeti ve Cumhuriyet’e olan inanç ön planda tutuldu.

Etkinlikte TEV Kayseri Gönüllü Kadınlar Grubu Başkanı Duygu Gocuklar, başkanlık görevini Nihal Vergili Ocaktan’a devretti. Gocuklar, Cumhuriyetin sadece bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda bir aydınlanma yürüyüşü olduğunu vurgulayarak, “Cumhuriyet, kadının, gencin, çocuğun, emeğin ve umudun özgürce yer bulduğu hayat biçimidir” şeklinde konuştu.