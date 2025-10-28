Kayseri'de dağcılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Erciyes zirvesine yola çıktı

  • Haberler
Kayseri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında 29 Ekim Erciyes Dağı Cumhuriyet Tırmanışı gerçekleştirecek dağcılar tırmanış için yola çıktı.

Kayseri’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında 29 Ekim Erciyes Dağı Cumhuriyet Tırmanışı gerçekleştirecek dağcılar tırmanış için yola çıktı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında, 102 dağcı Gençlik, ve Spor İl Müdürlüğü binası önünden ‘’ 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Erciyes Dağı Zirve ‘’ tırmanışını gerçekleştirmek üzere yola çıktı.

Haber Merkezi

