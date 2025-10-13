Kayseri'de dağcılar, 3 bin 425 metre yüksekliğindeki zirveye tırmandı
Kayseri Dağcılık İl Temsilciliği ve K2 Dağcılık Kayak İhtisas Spor Kulübü'nün Aladağlar Küçük Demirkazık zirve tırmanışı faaliyeti 11 - 12 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleşti. Yaklaşık 3 bin 425 metre yüksekliğindeki Küçük Demirkazık zirvesine ulaşan dağcılar, etkinliği başarıyla tamamladı. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise tırmanışın başarıyla tamamlandığı bildirildi.