  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'de dağcılar, 3 bin 425 metre yüksekliğindeki zirveye tırmandı

Kayseri'de dağcılar, 3 bin 425 metre yüksekliğindeki zirveye tırmandı

Kayseri'de dağcılar 11-12 Ekim 2025 tarihlerinde Aladağlar Küçük Demirkazık zirve tırmanışı faaliyeti gerçekleştirdi. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise tırmanışın başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Kayseri'de dağcılar, 3 bin 425 metre yüksekliğindeki zirveye tırmandı

Kayseri Dağcılık İl Temsilciliği ve K2 Dağcılık Kayak İhtisas Spor Kulübü'nün Aladağlar Küçük Demirkazık zirve tırmanışı faaliyeti 11 - 12 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleşti. Yaklaşık 3 bin 425 metre yüksekliğindeki Küçük Demirkazık zirvesine ulaşan dağcılar, etkinliği başarıyla tamamladı. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise tırmanışın başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etabı'nın Son Binası da Tamamlandı
Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etabı'nın Son Binası da Tamamlandı
Taşkın Suyu Kanallarını Temizliyor
Taşkın Suyu Kanallarını Temizliyor
Kayseri'de 15 Milyar TL'lik Kentsel Dönüşüm'le Yenileniyor
Kayseri'de 15 Milyar TL'lik Kentsel Dönüşüm'le Yenileniyor
Kayseri'de Heyecan Dolu Satranç Turnuvası
Kayseri'de Heyecan Dolu Satranç Turnuvası
Kapadokya ile Bütünleşen Kayseri'nin Turizmdeki Yükselişi
Kapadokya ile Bütünleşen Kayseri'nin Turizmdeki Yükselişi
Argıncık Kentsel Dönüşüm Yol Haritası belli oluyor
Argıncık Kentsel Dönüşüm Yol Haritası belli oluyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!