Kayseri'de dağcılık eğitimi başarıyla tamamlandı

1-5 Temmuz tarihleri arasında 4 antrenörün gözetiminde düzenlenen eğitim programında sporculara kaya tırmanışı teknikleri, emniyet sistemleri ve temel dağcılık becerileri uygulamalı olarak aktarıldı. Eğitim süresince katılımcılar, güvenli tırmanış teknikleri ve ekipman kullanımına yönelik kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdi. Programı başarıyla tamamlayan 32 sporcu, bir üst seviye olan Çok İp Boyu Eğitimi'ne katılmaya hak kazandı. Eğitim sonunda sporcular, üst seviyeye yükselmenin mutluluğunu yaşarken, organizasyonda görev alan antrenörler de katılımcıları tebrik etti. Kayseri Dağcılık İl Temsilciliği yetkilileri, eğitime katılan tüm sporcuları ve antrenörleri kutlayarak, sporcuların dağcılık branşındaki başarılarının artarak devam etmesini temenni etti.