Kayseri'de DEAŞ Operasyonu: 2 Gözaltı
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Suriye’de bulundukları dönemde örgüt içinde görev yaptıkları belirlenen 1’i Suriyeli 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Şüpheliler adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.