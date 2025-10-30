Kayseri'de DEAŞ üyesi 2 kişi yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 2 kişi yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından DEAŞ’e yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında, Suriye ve Irak ülkelerinde bulundukları dönemde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde haklarında istihbari bilgi elde edilen Suriye uyruklu 1, Irak uyruklu 1 olmak üzere toplam 2 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler, Kocasinan ve Melikgazi ilçeleri mülki sınırları içerisinde yakalandı.

