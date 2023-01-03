Kayseri'de DEAŞ Üyesi 2 Kişi Yakalandı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda DEAŞ Silahlı Terör Örgütü Üyesi 2 şahıs yakalanırken, şahıslara ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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  • 03.01.2023 11:17
  • Güncelleme: 03.01.2023 12:29
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Kayseri'de DEAŞ Üyesi 2 Kişi Yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; DEAŞ Silahlı Terör Örgütü Üyesi 2 şahıs yakalanırken, şahıslara ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye’de faaliyet gösteren terör örgütü üyelerinin tespit edilmesi amacıyla istihbari çalışmalar ve detaylı araştırmalar yaptı. Ekipler tarafından yapılan araştırmalar sonucunda; DEAŞ Silahlı Terör Örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 2 şüphelinin yakalanması ve delillerin ele geçirilmesine yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler; Kocasinan ve Melikgazi ilçelerinde bulunan 2 ayrı adreste düzenlediği eş zamanlı operasyonda; 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan ekipler, şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. 2 şahıs işlemlerinin tamamlanması üzerine adliyeye sevk edildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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