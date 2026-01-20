Kayseri'de değiştirilen bulvar isimlerine Ali Veral'dan sert tepki

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aldığı kararla, Kocasinan Caddesi'nin ismi Mustafa Elitaş Caddesi, Seyit Burhanettin Bulvarı ve Erciyes Bulvarı'nın ismi ise Mehmet Özhaseki Bulvarı olarak değiştirildi. Bu değişiklik, kamuoyunda geniş bir tartışma yarattı.

Tarihi ve Kültürel Hafızaya Müdahale

Yenilenen cadde isimlerinin, Kayseri'nin tarihine ve kültürel hafızasına doğrudan bir müdahale olarak değerlendirildiği ifade ediliyor. Kocasinan, Mimar Sinan’ın manevi kimliğini; Seyit Burhanettin, Kayseri’nin irfan geleneğini ve maneviyatını; Erciyes ise şehrin coğrafi simgesini temsil ediyor. Bu isimlerin, siyasi figürlerin isimleriyle değiştirilmesi, kamuoyunda rahatsızlık yaratmış durumda.

Yenilenen isimler hakkında yapılan eleştirilerde, Kayseri halkının sosyal medya üzerinden yoğun bir şekilde tepki gösterdiği belirtildi. Birçok sivil toplum kuruluşu, bu değişiklikleri yanlış bulduklarını açıkladı ve basın açıklamalarıyla kamuoyuna duyurdu. Bu durum, meselenin bireysel bir itirazdan öte, toplumsal bir kırılma olduğunu ortaya koyuyor.

YRP Genel Sekreter Yardımcısı Ali Veral, yaptığı açıklamada, "Bir şehri yönetmek; tabelaları değiştirmek değil, hafızayı korumaktır" diyerek vefa gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi. Veral, yeni bulvarlar ve tesisler açmanın alternatif olduğunu, ancak Kayseri ile özdeşleşmiş isimlerin kaldırılmasının gereksiz bir tercih olduğunu ifade etti.

Ali Veral, Kayseri’nin tarihi ve kültürel değerlerinin siyasi tasarruflara kurban edilmemesi gerektiğini vurguladı. "Bir şehir, hafızasını kaybettiği gün sıradanlaşır. Kayseri sıradan bir şehir değildir," diyerek, bu yanlıştan geri dönülmesi çağrısında bulundu. Kayseri’nin ortak değerlerinin korunması gerektiğini belirtti.