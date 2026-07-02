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Kayseri'de depozito iade makineleri yoğun kullanıma dayanamadı

Depozito İade Sistemi 81 ilde uygulamaya alınırken Kayseri'de ise Fevzi Çakmak Mahallesi ve Erkilet'teki iade makineleri yoğunluk nedeniyle arıza verdi, bazı vatandaşlar hizmet alamadı.

Kayseri'de depozito iade makineleri yoğun kullanıma dayanamadı

Depozito İade Sistemi (DOA) 81 ilde uygulamaya geçti. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 Türk lirası ödeme yapılacak. Biriken tutarlar banka hesaplarına transfer edebilecek veya alışverişlerde kullanabilecek. Kayseri'de uygulama üzerinde görünen Fevzi Çakmak Mahallesi ve Erkilet’teki iki hizmet bölgesindeki makineler, yoğun kullanım nedeniyle arıza verdi. Bu nedenle bazı vatandaşlar hizmetten yararlanamadı.

Haber Merkezi

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