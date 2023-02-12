Kayseri’de deprem bölgesi için soba üretiliyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde 7,7 ve 7,6 şiddetinde meydana gelen 2 depremle 10 il büyük hasar aldı. Asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem sonrası Türkiye yasa boğuldu. Deprem bölgelerine ülkemizden ve dünyadan birçok ekip yardım çalışmalarına katıldı. Enkaz kaldırma çalışmaları hızla devam ederken Kayseri’de de birçok kurum, kuruluş ve vatandaşta depremzedeler için seferber oldu. Kayseri’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan meslek liselerinde deprem bölgesi için soba yapılıyor. Öğretmenler ve teknik personel tarafından yapılan sobalar çadır içi ve çadır dışı kullanıma uygun olarak tasarlanıyor. Sobalar kısa sürede üretilerek deprem bölgesine gönderilecek.