Kayseri'de deprem bölgesi için soba üretiliyor

 Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrası tüm Türkiye seferber oldu. Kayseri'den de birçok vatandaş destek olmak için çabalıyor. Deprem bölgesi için meslek liselerinde çadır içi ve çadır dışı kullanıma uygun sobalar üretiliyor. Sobalar deprem bölgesine gönderilmek için hazırlanıyor. 

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  • 12.02.2023 16:56
  • Güncelleme: 12.02.2023 16:57
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Kayseri'de deprem bölgesi için soba üretiliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde 7,7 ve 7,6 şiddetinde meydana gelen 2 depremle 10 il büyük hasar aldı. Asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem sonrası Türkiye yasa boğuldu. Deprem bölgelerine ülkemizden ve dünyadan birçok ekip yardım çalışmalarına katıldı. Enkaz kaldırma çalışmaları hızla devam ederken Kayseri’de de birçok kurum, kuruluş ve vatandaşta depremzedeler için seferber oldu. Kayseri’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan meslek liselerinde deprem bölgesi için soba yapılıyor. Öğretmenler ve teknik personel tarafından yapılan sobalar çadır içi ve çadır dışı kullanıma uygun olarak tasarlanıyor. Sobalar kısa sürede üretilerek deprem bölgesine gönderilecek.

1ha

Kayseri Gündem
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