Kayseri'de deprem tatbikatında 4268 personel görev alacak

Kayseri’de Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD öncülüğünde 23 Eylül 2025 Salı günü deprem tatbikatı gerçekleştirilecek.

Kayseri Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada; “Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD öncülüğünde 23 Eylül 2025 Salı Günü Kayseri İli merkezli, Yozgat ve Nevşehir illerini de etkileyen 6,4 büyüklüğünde deprem olacağı senaryosu ile başlangıç saatinin belli olmadığı, 24 saat kesintisiz gerçek zamanlı deprem tatbikatı düzenlenecektir. Düzenlenecek Deprem Tatbikatı ile başta ildeki kurum, kuruluş ve gerçek kişiler olmak üzere ilimize gelecek olan diğer destek illerinin olası bir Kayseri depremine karşı bilgi, deneyim ve tecrübe sahibi olmaları ve eksikliklerin yerinde tespit edilmesini sağlanması, olası bir afete en hızlı ve etkin müdahale-ön iyileştirme çalışmalarının nasıl yapılacağıyla ilgili taktiksel ve yöntemsel tecrübelere sahip olunması ve iletişim, haberleşme, enerji, malzeme ve ekipman gibi konularda eksikliklerin tespit edilmesi ve eksikliklerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların yapılmasının sağlaması amaçlanmaktadır.

Senaryo gereği Kayseri ili Kocasinan İlçesinde 6,4 Mw. büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup depremden Kayseri ili ve ilçeleri etkilenmektedir. Tatbikatta 16 destek il, Kayseri’nin 16 ilçesinde il afet ve acil durum yönetim merkezlerine intikal edecektir. Tatbikat kapsamında Kayseri ilimizin tüm ilçelerinde saha ve masabaşı faaliyet gerçekleştirilecektir. Söz konusu tatbikata, Kayseri ilinin 16 ilçesinde 4268 personel, 827 araç, 6 Drone, 1 Mobil Koordinasyon Tırı, 5 Mobil Baz İstasyonu, 1 İHA, 1 Helikopter (16 destek ilden 240 personel ve 63 araç) (200 gönüllü) katılımı ile 213 olay sürümü üzerinden faaliyet icra edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.