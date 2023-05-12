Kayseri’de deprem yorgunu konut fiyatları düşüşte

Yaşar Gayrımenkul Ticari Pörtföy Yöneticisi Yiğit Erciyes, deprem sürecinde Kayseri’de orta ve az hasarlı olan binaların alım satımında tüketicilerin titiz davrandığını belirterek, depremin daha yüksek şiddetle hissedildiği bölgelerdeki daire satışlarının ve buna bağlı olarak da fiyatlarının da düşüş gösterdiğini vurguladı.

Genel olarak deprem sonrası emlak alım satımının hareketlendiğini, özellikle konut alıcılarının inşaatı yapan müteahhitler ve konutun hasar durumunu sorgulamaya başladıklarına dikkat çeken Erciyes, insanların daha çok yatay mimari konutlara yöneldiğini, 5-6 katlı binaların daha çok tercih edildiğini ifade etti.

Deprem sonrası kırsal alanlara, bahçeli evlere ve villa konseptlere ilginin yoğunlaştığını belirten Erciyes, aynı zamanda insanların konteynır veya tiny house tarzı yaşam alanlarına yönelik olarak bunları yerleştirebilecekleri arsa arayışlarının da arttığını ifade etti.

