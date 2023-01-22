Kayseri'de Deprem

Kayseri’nin Sarız ilçesinde 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 05.28’de merkez üssü Sarız ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.8 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde bölgede olumsuz bir durum olmadığı öğrenildi.