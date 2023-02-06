Kayseri'de depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 şiddetindeki depremin yoğun hissedildiği Kayseri’de bir iş merkezinin dış kaplaması çöktü. Polis ekipler yolu trafiğe kapatırken, bazı dükkanlarda da hasar oluştu. Deprem anını anlatan bir vatandaş, "Yürümekte güçlük çektim" dedi.

Gece 04:18’de meydana gelen 7.4 şiddetindeki deprem Kayseri’de de hissedildi. Depremle beraber vatandaşlar büyük panik yaşarken, bazı yerlerde maddi hasar oluştu. Melikgazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir iş merkezinin de dış kaplaması çöktü. Polis ekipleri yolu araç ve yaya trafiğine kapatırken, güvenlik önlemi aldı. Ayrıca, iş merkezinin altında bulunan bazı dükkanlarda maddi hasar oluştu.

Deprem anını anlatan Yusuf Salih Özdilek, "Deprem anında evdeydik. Sarsıntı yaşadıktan sonra kendimizi dışarı da bulduk. Akrabalarımızdan bilgi alınca dükkanımıza geldik ve hasarı gördük. Allah beterinden saklasın" dedi.

"Yürümekte güçlük çektim"

Halis Ekinci de, "O saatte lavaboya çıkmıştım. Yatağa yattığım an bir takırtı duydum. Sonra başım dönmeye başladı. Ayağa kalktım ama daha çok başım dönmeye başladı. Telefona uzanmak istedim, ama uzanamadım. Ayakta duramadım. Dolaplar ve lambalar sallandı. Bir taraftan dolaba bir taraftan yatağa tutunmak zorunda kaldım. Depremden sonra 1 saat boyunca kafamın içindeki sarsıntı geçmedi" şeklinde konuştu.